Milan ed Inter, derby per Marcus Thuram. Il francese è in scadenza

E’ già derby per Marcus Thuram. Inter-Milan non è finito qui. Non è finito alla sfida di Supercoppa o alle due di campionato ma dovrebbe proseguire anche sul mercato. L’attaccante francese infatti è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e rappresenta un’occasione a parametro zero per la prossima estate. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oltre ai nerazzurri - che lo seguono da parecchio tempo - ci sarebbero anche i cugini rossoneri ma attenzione anche ai club stranieri come Barcellona, Chelsea e Atletico Madrid.