Milan extra-large, la Gazzetta: "Non solo Big Rom, Fofana per essere più solidi"

Visto l'interesse per Romelu Lukaku da parte del Milan - per cui va ricordato che ancora non c'è una trattativa ma solo un gradimento se le cose con Zirkzee non dovessero andare per il verso giusto - questa mattina la Gazzetta dello Sport propone un pezzo in cui si ipotizza lo spessore fisico che la squadra potrebbe guadagnare con gli eventuali innesti dell'attaccante belga ma anche di un centrocampista difensivo in mezzo al campo: una qualità che potrebbe essere ricercata dal Diavolo in questa sessione di mercato e che potrebbe aiutare soprattutto in campo europeo.

Titola la rosea stamattina: "Una squadra XL. Non solo Big Rom, Fofana per essere solidi. E Leao mostra i muscoli". Nel sottotitolo vengono citati alcuni rossoneri attuali che possono contribuire: "Il club vuole innesti di spessore fisico per crescere in Europa. Lotus-Cheek e Rafa sempre più centrali". Oltre a Lukaku e Fofana, tra gli obiettivi c'è anche un giocatore come Emerson Royal, non di certo un fuscello. E poi si punterà sulla crescita muscolare del numero 10 portoghese.