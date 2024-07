Milan-Fofana, la Gazzetta: "Yossouf si è promesso a Fonseca, rifiutando la ricca offerta del West Ham"

Continua a tenere banco dalle parti di via Aldo Rossi la questione relativa a Yossouf Fofana, oramai da mesi il preferito del Milan per andare a rinforzare e completare con fisicità la mediana di Paulo Fonseca. Il centrocampista francese è atteso giovedì per la ripresa degli allenamenti con il Monaco, ma il classe '99 spinge per una chiusura in tempi brevi, anche perché ha il contratto in scadenza nel 2025 e non ha alcuna intenzione di rinnovare con il club monegasco, che nel frattempo ha chiuso per l'arrivo di Lamine Camara dal Mets, centrocampista senegalese classe 2004 che non libererà comunque Fofana.

La situazione si starebbe infittendo sempre di più, col giocatore che si sarebbe promesso al Milan rifiutando la ricca offerta del West Ham che aveva proposto 35 milioni di euro al Monaco per il suo cartellino stando a La Gazzetta dello Sport. A fronte di questo rifiuto, scrive la rosea, gli inglesi hanno virato su un altro obiettivo lasciando praticamente il Milan solo nella corsa a Fofana, ma la strada si pronostica essere ancora particolarmente in salita, anche perché il d.g. monegasco Thiago Scuro ha un obiettivo piuttosto chiaro: incassare più dei 21 milioni che la Juventus ha pagato al Nizza per Khéphren Thuram.