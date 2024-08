Milan fra Serie A e mercato. Tuttosport: "Ibrahimovic tiene un posto per Koné"

Al Milan ci sono due versioni diverse: quella di Paulo Fonseca, che venerdì in conferenza stampa ha parlato di mercato chiuso dopo l'arrivo di Fofana, e quella di Zlatan Ibrahimovic, che con la sua solita nonchalance durante la presentazione del centrocampista francese ha detto: "Il mercato chiude quando lo dico io".

Al momento il Milan si trova al sesto di sette giorni dalla sua creazione, motivo per il quale ci si potrebbe aspettare almeno un altro colpo in entrata per rinforzare e completamente definitvamente la rosa di Paulo Fonseca. Questo potrebbe rispondere al nome di Manu Koné, per il quale, scrive questa mattina Tuttosport, Ibrahimovic ha lasciato libero un posto.

Il centrocampista francese, argento alle Olimpiadi di Parigi, non è dunque uscito dai radar del Milan, ma è evidente "come l’eventuale affondo sia legato all’uscita di uno, se non due centrocampisti", scrive il quotidiano.