Milan, Gimenez in dubbio per l'Atalanta. Abraham e Jovic si giocano la maglia da centravanti titolare

vedi letture

Santiago Gimenez si è allenato a parte anche ieri e per questo resta in dubbio la sua presenza domenica contro l'Atalanta. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il dolore al fianco è diminuito e, se ci saranno ulteriori progressi, domani o venerdì l'attaccante messicano tornerà ad allenarsi in gruppo. Al massimo comunque potrebbe recuperare per la panchina e dunque a giocarsi la maglia da centravanti titolare saranno Tammy Abraham e Luka Jovic.

Milan, tre assenti sicuri contro l'Atalanta

In attesa di capire se Gimenez e Maignan saranno recuperati, domenica contro l'Atalanta ci saranno sicuramente tre assenti nelle file rossonere:

Emerson Royal: lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro.

Kyle Walker: frattura gomito destro.

Ruben Loftus-Cheek: intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata.