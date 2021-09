Milan in Champions, Gazzetta: "Biglietti, prezzi tagliati: con l'Atletico da 39 euro"

In vista della prima gara di Champions League a San Siro del Milan contro l'Atletico Madrid, in programma mercoledì 28 settembre, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Biglietti, prezzi tagliati: con l'Atletico da 39 euro". Il club di via Aldo Rossi, dopo le proteste dei giorni scoris, ha deciso di andare incontro ai tifosi e ieri ha reso noto il nuovo listino prezzi che prevedere la riduzione dei prezzi dei tagliandi (50% in meno in curva).