© foto di Pierpaolo Matrone

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina a Milan e Inter in vista della stracittadina di Coppa Italia in programma martedì sera. “Vitamina Derby”, titola la rosea, che poi aggiunge in taglio alto: “Pioli chiede di più a tutti (pure a Leao) e cerca il vero Kessie. Inzaghi deve subito ritrovare Lautaro. E arriva Gosens”.