Milan-Inter, la moviola del CorSport: "Skriniar-Giroud, è rigore. Lautaro da arancione"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport giudica insufficiente la direzione di Mariani nel derby di Coppa Italia. Pesa non poco, a detta del quotidiano, il mancato rigore assegnato al Milan per il contatto in area tra Skriniar e Giroud: la spinta dello slovacco è decisa, probabilmente troppo, tanto che il centravanti finisce a terra in avanti. Colpevole nella circostanza anche il VAR Irrati, rimasto ancora una volta silenzioso: "Aveva già sbagliato a Bergamo lunedì, ieri c’è ricascato: confusione da troppe indicazioni?".

Dubbi anche sul giallo sventolato a Lautaro Martinez, intervenuto in maniera scomposta su Maignan. L'argentino è atterrato con il piede sul polso del portiere: un'irregolarità da "arancione acceso", sanzionata alla fine con il giallo. Bocciati dunque sia Mariani che Irrati, entrambi meritevoli di un 5.