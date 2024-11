Milan-Juve è dietro l'angolo: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Milan-Juve è dietro l'angolo: il big match tra rossoneri e bianconeri si giocherà questo sabato a San Siro alle ore 18 e sarà valevole per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Una gara ricca come sempre di fascino e che quest'anno ha già implicazioni importanti di classifica, specialmente per il Diavolo che è un po' più attardato rispetto alla vetta. Di seguito si riportano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani usciti questa mattina in edicola.

Nel taglio alto della Gazzetta dello Sport si legge questo: "Fonseca attacca tutto. Il Diavolo e l'ultima chiamata per la lotta al vertice". Nel sottotitolo vengono spiegate le possibili mosse del tecnico rossonero: "Morata ancora più in area e Loftus jolly offensivo". Sul Corriere dello Sport il focus è maggiormente sulla Juve, alla luce del forfait di Vlahovic: "Sulle spalle di Yildiz. Thiago deve inventarsi un centravanti". Nel sottotitolo: "Sabato c'è il match con il Milan a San Siro, dove Kenan ha realizzato una doppietta contro l'Inter". Anche Tuttisport fa lo stesso ragionamento e titola: "Weah, nel nome di papà. Vlahovic non ce la fa per il Milan: la Juve con Timothy centravanti nello stadio che esaltò big George". Infine il QS che sposta nuovamente il focus sul mondo rossonero: "Gol in Nazionale. Pulisic si scalda per il big match. Fonseca aspetta i reduci dalle rappresentative e Ibra Jr si allena davanti a papà".