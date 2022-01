Milan-Juventus 0-0, il CorSera titola: "Occasione mancata"

"Occasione mancata": titola così questa mattina il Corriere della Sera all'indomani del poco spettacolare 0-0 tra Milan e Juventus. Entrambe le squadre hanno fatto troppo poco per provare a vincere e così alla fine ad esultare è l'Inter che si porta a +4 sui rossoneri con una gara in meno. Per la corsa scudetto diventa quindi fondamentale e cruciale il derby in programma dopo la sosta, un match che il Diavolo deve vincere a tutti i costi.