Milan, La Gazzetta dello Sport: "60mila tutti per Zlatan"

Tutti a San Siro per... Ibrahimovic. C’è grande attese per il nuovo esordio in rossonero dello svedese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibra in campo ci sarà non per una passerella ma come attaccante del Milan già abile e arruolabile. Tre allenamenti, infatti, sono bastati a Zlatan per calarsi nella parte. Non a riprendere il ritmo partita, troppo anche per lui: l’attaccante, che non gioca dal 25 ottobre scorso, partirà dalla panchina (Piatek titolare). I tifosi, ovviamente, sperano di vederlo in campo: non a caso, allo stadio ci saranno tra i 57 e i 59mila spettatori.