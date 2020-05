Milan, La Gazzetta dello Sport: "Bivio Ibra"

C’è spazio anche per le vicende della società milanista sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento su Ibrahimovic. "Bivio Ibra", titola la rosea, che poi aggiunge sempre di spalla: "Ha un feeling con Pioli, il suo futuro nel Milan dipenderà dal tecnico". Nel frattempo, Zlatan, che al momento si trova ancora in Svezia, è "disposto a rientrare in rossonero" per riprendere il lavoro interrotto a causa del Coronavirus.