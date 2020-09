La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al mercato dei rossoneri. "Chiesa sorpresa del Diavolo", titola la rosea, che poi aggiunge: "Si apre una clamorosa pista di mercato. Al Milan interessa Milenkovic, la Fiorentina non ci sente ma è disposta a trattare per l’attaccante della Nazionale".