Milan, La Gazzetta dello Sport: "Tutti i guai del Diavolo"

"Tutti i guai del Diavolo", titola La Gazzetta dello Sport parlando dei rossoneri. "Anche Diaz ko", scrive la rosea, che poi aggiunge: "Allarme Milan ma Pioli cerca il sorpasso con Giroud e Maldini. Dopo Maignan e Theo, lo spagnolo out per Covid. Il tecnico assalta il primo posto del Napoli". Kjaer e compagni, dunque, proveranno a raddrizzare in campo una situazione difficile.