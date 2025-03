Milan, notte amara per Theo Hernandez tra errori difensivi e i fischi di San Siro

Non è stata certamente la migliore serata per festeggiare le 250 presenze con il Milan. Theo Hernandez non ha fatto la differenza neanche contro la Lazio, passata a San Siro nel big match della ventisettesima giornata di Serie A deciso dal rigore di Pedro. Le contestazioni del pubblico milanista - si legge anche sul Corriere dello Sport - sono state indirizzate ancora alla dirigenza ma non hanno risparmiato nemmeno il terzino francese, che è stato fischiato dai tifosi presenti allo stadio. Theo fino a questo momento era stato risparmiato dai tifosi rossoneri, fino alla gara andata in scena ieri sera.

L'ex Real Madrid è stato già fischiato alla lettura delle formazioni ma non è riuscito a lasciare un segno nemmeno durante la partita, condizionata da una serie di errori difensivi piuttosto gravi. Un esempio arriva dall'azione che ha portato al rosso rimediato da Pavlovic, costretto a ripiegare dopo una sgasata di Isaksen, che ha trovato campo libero proprio dalle parti di Theo Hernandez. Il francese è davvero irriconoscibile, non da ieri sera ma ormai da diversi mesi.

Il traguardo delle 250 presenze in rossonero sembra uno degli ultimi della sua vita al Milan, dato che anche Theo sembra a fine ciclo. Il difensore è legato al Milan da un contratto valido fino al 30 giugno 2026, ma di rinnovo non c'è ancora traccia. Ma sembra difficile che lo strappo possa ricucirsi, soprattutto perché Theo sta deludendo dal punto di vista dell'atteggiamento e delle prestazioni.