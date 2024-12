Milan show in Coppa: le prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola

Ampio spazio per il Milan questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, all'indomani della debordante vittoria contro il Sassuolo per 6-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri in 23 minuti avevano già segnato quattro gol e archiviato la pratica, con una delle partite più divertenti dell'anno per il pubblico di fede rossonera.

La Gazzetta dello Sport mette i rossoneri al centro questa mattina e titola così: "Diavolo a sei. Stramilan in Coppa Italia". Nel sottotitolo poi si legge: "Super Reijnders, anche Leao in gol. Sassuolo travolto 6-1 e Fonseca ai quarti. Avanti pure il Bologna: 4-0 al Monza". Il Corriere dello Sport in taglio alto e laterale riporta: "Il Milan travolge 6-1 il Sassuolo. Bologna, 4-0 al Monza: Orsolinin ko". Quindi c'è Tuttosport che in taglio basso recita: "Milan, gloria per tutti: e ora Gasp". Nel sottotitolo si legge: "A segno Chukwueze (doppietta), Reijnders (che rinnova), Leao, Calabria e Abraham: Roma o Samp nei quarti. Fonseca: segnali incoraggianti in vista del big match di venerdì". Infine c'è il QS che scrive così: "Milan show, vento in coppa. Sassuolo steso 6-1 negli ottavi, doppietta Chukwueze".