Milan, si ferma Calabria: verrà valutato nelle prossime ore. Thiaw pronto a rientrare

L'unica nota stonata della serata di ieri del Milan che ha battuto 1-0 a San Siro il Napoli è stato senza dubbio l'infortunio di Davide Calabria che durante il primo tempo del match è stato costretto ad abbandonare il campo per un guaio all'adduttore della gamba sinistra. Il capitano rossonero verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico milanista per capire l'entità del suo problema.

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, si tratta del 34° infortunio stagionale nel Milan, il 23° muscolare (l'ultimo stop prima di quello di ieri sera risaliva però al 10 gennaio). Per fortuna, dall'infermeria arriva anche una buona notizia: Malick Thiaw, fuori per infortunio da fine novembre, è pronto per tornare in campo e dovrebbe tornare a disposizione giovedì per la sfida di Europa League contro il Rennes.