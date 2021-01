Milan-Torino, Tuttosport: "Testacoda da romanzo"

Milan-Torino chiuderà il sabato della 17esima giornata di campionato. Una sfida interessante e, soprattutto, importante per entrambe le squadre. "Testacoda da romanzo", titola l’edizione odierna di Tuttosport, che poi si sofferma sui due allenatori. "Rossoneri con tante assenze - scrive il quotidiano torinese - ma Pioli non cerca alibi dopo la sconfitta con la Juve". Per quanto riguarda il tecnico granata, invece, si tratta della prima gara contro quel Milan "che non gli diede il tempo avuto da Cairo. Scelta forte di Maldini e Boban, Giampaolo si smarrì nei primi risultati negativi e non riuscì a calarsi in una realtà ambiziosa".