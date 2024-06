Milan, tra Rabiot, Zirkzee e i ritorni. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Passano i giorni e si entra sempre più nel vivo del mercato. Nel caso particolare il Milan si appresta a ufficializzare finalmente il nuovo allenatore: tra giovedì e venerdì Paulo Fonseca diventerà il nuovo tecnico rossonero. Ed è chiaro che la dirigenza al lavoro in via Aldo Rossi e sul campo voglia garantire al mister portoghese degli innesti di valore per la prossima stagione. Di questo si parla nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola questa mattina in Italia.

La Gazzetta dello Sport affronta la trattativa per Joshua Zirkzee, al momento la più calda all'interno dell'universo rossonero. Scrive la rosea: "Zirkzee-Milan a ostacoli, c'è il nodo commissioni". E poi nel sottotitolo: "Ok dell'olandese manca l'accordo con il procuratore". Il Corriere dello Sport cavalca l'indiscrezione riportata ieri sera da MilanNews.it su Joshua Zirkzee: "Rabiot tenta il Milan. La Juve si tira indietro: il francese è in scadenza e Cardinale si informa". E poi ancora: "Primo sondaggio: il nodo è lo stipendio. Il club rossonero ha un tetto salariale molto rigido: decisivi i bonus per avvicinarsi ai 7.5 chiesti da Adrien. Pronto un vertice con mamma Veronique". Quindi il QS che invece cita i giocatori che faranno ritorno, da esuberi, a Milanello: "Milan, folla davanti. Tornano Colombo, Origi e Maldini Jr". Nel sottotitolo: "Troppi esuberi in attacco aspettando Zirkzee".