Milan, Tuttosport: "Ibrahimovic avverte Rangnick"

Come riporta Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic, dopo la vittoria in rimonta sulla Juventus, ha voluto inviare un messaggio forte e chiaro a Elliott e Gazidis, che hanno già scelto Ralf Rangnick per la prossima stagione: "Se giochi nel Milan devi vincere, non devi lottare per il quinto o sesto posto. O primo o niente", ha dichiarato lo svedese, che a fine stagione - osserva Tuttosport - saluterà rossoneri: il rischio, infatti, in un Milan di giovani, è di fare la "mascotte" nonché parafulmine di un progetto che difficilmente sarà subito vincente.