Ennesimo stop per Lucas Biglia, stavolta costretto a fermarsi per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista argentino - trattandosi di un infortunio muscolare - potrebbe restare fuori almeno un mese. Il giocatore, in due stagioni e mezza con la maglia del Milan, ha saltato ben 27 partite per problemi fisici.