Monaco, stasera amichevole contro il Barcellona. Fofana sarà convocato?

Questa è in programma l'amichevole tra Barcellona e Monaco per il Trofeo Gamper. I monegaschi renderanno noto la lista dei convocati questa mattina e c'è grande curiosità per vedere se nell'elenco è presente anche Youssouf Fofana, primo obiettivo di mercato del Milan per rinforzare il centrocampo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questi i numeri della stagione 2023-2024 di Fofana con la maglia del Monaco:

PRESENZE LIGUE 1: 32

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 2973'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3