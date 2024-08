Morata out, la Gazzetta: "C'è Camarda in panchina a Parma. Okafor o Jovic dal 1'"

L'infortunio di Alvaro Morata non ci voleva proprio, anche perché il Milan si ritrova difatti prima del tempo in emergenza in attacco. Paulo Fonseca si ritrova dunque a dover far fronte al primo grande ostacolo della sua avventura rossonera, ma fra prima squadra e Milan Futuro c'è da dire che le soluzioni di certo non mancano.

Il pensiero, e la fantasia, soprattutto dei tifosi, è stata rivolta immediatamente al fenomeno dell'U23 rossonera Francesco Camarda, che mentre il Milan pareggiava sabato contro il Torino, ha contribuito alla rimonta della formazione di Daniele Bonera sul Novara grazie ai suoi due gol. "Certo, non si può pretendere che Fonseca punti subito su Camarda" scrive La Gazzetta dello Sport, ma nei prossimi giorni è probabile che il classe 2008 faccia il salto con i grandi per entrare nell'elenco dei convocati contro il Parma.

Al Tardini, però, dal primo minuto dovrebbe giocare uno fra Luka Jovic e Noah Okafor, con lo svizzero che potrebbe essere in vantaggio per una mera questione di punti, visto l'ottimo impatto avuto contro il Monza al Trofeo Berlusconi ed il gol, decisivo per il 2 a 2 finale, contro il Torino.