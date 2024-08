Morata si prende il Milan, Kalulu lo saluta. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

All'indomani del Trofeo Silvio Berlusconi, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in Italia parlano soprattutto di Alvaro Morata che non solo è stato presentato in grande stile - insieme a Pavlovic ed Emerson Royal - davanti al pubblico di San Siro ma ha anche avuto a disposizione i primi minuti in campo, da titolare, insieme ai suoi nuovi compagni. Con il centravanti spagnolo si parla anche di Pierre Kalulu che nelle prossime ore accetterà l'offerta della Juventus, trasferendosi in bianconero.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale scrive del nuovo numero 7 rossonero: "Morata debutta a San Siro". C'è anche un riferimento al mercato: "Ibra chiama Fofana: 'Ora il centrocampista'". Su Tuttosport il primo piano è dedicato al centrale francese che da rossonero diventerà bianconero: "Juve, Kalulu c'è. Il francese del Milan atteso per le visite". In taglio laterale, invece, si legge: "Olè Morata, il Berlusconi va al Milan". Sulla stessa riga anche l'apertura del Corriere dello Sport, sempre in taglio laterale: "Morata si prende il Milan. I rossoneri battono 3-1 il Monza".