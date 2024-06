Motta vuole Saelemaekers, il CorSera: "Il Milan pretende 15 milioni"

vedi letture

Dopo una stagione positiva in prestito con la maglia del Bologna, l'esterno belga Alexis Saelemaekers non è stato riscattato. L'avvicendamento sulla panchina dei felsinei ha fatto cambiare strategie al club con il nuovo allenatore Vincenzo Italiano che non aveva l'esterno di proprietà del Milan tra i suoi piani. E così il giocatore, per i primi di luglio, è atteso a Milanello per il raduno. Ad ogni modo, però, Saelemaekers non è destinato a restare a lungo, il club rossonero non lo considera all'interno del progetto e sa che può essere una risorsa per il mercato in uscita.

Alexis Saelemaekers è finito nelle mire della Juventus e la ragione è intuibile: Thiago Motta se lo vuole portare con sè dopo la stagione al Bologna. Oggi il Corriere della Sera titola così sulla possibile trattativa: "Accontentare Thiago Motta vuol dire anche prendere Saelemaekers. Il Milan pretende 15 milioni". La Juve nei giorni scorsi, viene riportato, ha proposto uno scambio con Moise Kean ma l'offerta è stata rispedita al mittente: i rossoneri si aspettano un rilancio economico e hanno fissato il prezzo sui 15 milioni.