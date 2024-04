Moviola Gazzetta: tanti dubbi sul mani di Abraham in area del Milan

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi arbitrali di Milan-Roma di ieri sera di Europa League. La Rosea si sofferma in modo particolare sul presunto fallo di mano di Abraham in area di rigore del Diavolo nel finale di partita. L'intervento dell'attaccante inglese lascia parecchi dubbi: "Il VAR interviene nel finale per controllare un tocco con il pugno di Abraham su mschia da corner: controllo che si esaurisce senza rigore. Anche qui, tanti dubbi".

Non poteva invece intervenire il VAR nel primo tempo in occasione del gol del vantaggio della Roma su calcio d'angolo. Il corner da cui è nata la rete giallorossa sarebbe nato da un'azione in fuorigioco di Lukaku. Questo il commento della Rosea: "Restano dubbi sulla posizione di Lukaku nell'azione che porta all'angolo del gol. Sul passaggio di El Shaarawy, Big Rom sembra in linea con Gabbia: il VAR lo avrebbe stabilito con certezza, ma in questo caso non può intervenire".