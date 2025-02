Non solo Maignan: anche Theo Hernandez e Leao non sono più intoccabili

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza la stagione deludente e ben al di sotto delle aspettative di Mike Maignan, autore di diversi errori, l'ultimo dei quali sabato sera a Torino quando ha provocato il clamoroso autogol di Thiaw. Il francese ha un accordo con il Milan per il rinnovo del contratto fino al 2028 con un aumento dell'ingaggio da 3,2 a 5 milioni di euro netti all'anno. In via Aldo Rossi stanno riflettendo sul da farsi, ma la sensazione è che alla fine la firma sul prolungamento arriverà, così da poterlo poi eventualmente vendere in estate e monetizzare dalla sua cessione.

Se fino a pochi mesi fa Maignan era un intoccabile, ora il Diavolo è disposto ad ascoltare proposte. E lo stesso discorso vale anche per altri big della rosa milanista come Theo Hernandez e Leao, pure loro ben lontani dal rendimento delle scorse stagioni, in particolare quella dello scudetto. Se per il terzino il destino sembra già segnato, con la cessione a giugno che pare ormai scontata, per il portiere e l'attaccante saranno decisivi questi ultimi tre mesi di campionato. Senza qualificazione alla Champions, che vale 60 milioni di euro, potrebbe essere addio.