Nuovi talenti e alternative per il Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Nella mattinata di oggi sono solamente due le testate giornalistiche che nelle loro aperture parlano di Milan, ed entrambe lo fanno per alimentare voci e chiacchiere relative al calciomercato. Sia per nuovi talenti ricercati da mezza Europa, sia per una volontà di dover allungare le rotazioni e le alternative a disposizione di Fonseca, il club rossonero potrebbe essere molto attivo nella sessione invernale di gennaio. Di seguito si riportano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport parla di come il Milan si sia messo sulle tracce del giovanissimo talento argentino Franco Mastantuono, fresco 17enne del River Plate. In taglio laterale la rosea scrive: "Milan, idea Mastantuono. Ha 17 anni e lo cercano tutti". Nell'occhiello si legge poi: "Argentino, ha una clausola rescissoria da 41 milioni". Per il QS il discorso mercato è invece generale e affiancato a quello relativo ai cugini nerazzurri. In taglio laterale si legge: "Difesa e mediana. Occhi sul futuro per Inter e Milan". Nel sottotitolo si legge: "Uno tra De Vrij e Acerbi destinato a partire. I rossoneri cercano un alter ego di Fofana".