Nuovo San Siro: ecco il costo complessivo del progetto di Milan e Inter

L'edizione odierna del Corriere della Sera racconta un po' quello che sarà il progetto di Milan e Inter per il nuovo San Siro: "Il progetto — scrivono le due squadre sul documento presentato qualche giorno fa al Comune di Milano — prevede la costruzione di un nuovo stadio nel rispetto dei parametri urbanistici, delle consistenze ammesse, del consumo del suolo e dei principi della rigenerazione urbana: si propone la parziale conservazione dell’attuale stadio G. Meazza, mantenendo intatta la porzione di facciata e parte delle tribune del secondo anello nella zona sud-est nel rispetto della memoria storica e simbolica del luogo. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto sportivo all’avanguardia che ospiterà circa 71.500 spettatori (con il raddoppio dei posti corporate), la creazione di aree di ristorazione a servizio dello stadio e del quartiere, uffici, un albergo e spazi commerciali".

Il costo del nuovo San Siro

Ma quanto costerà complessivamente il progetto del nuovo San Siro che hanno in mente Milan e Inter? 1250,8 milioni di euro, così ripartiti: per il nuovo impianto 707,9 milioni a cui si devono aggiungere i 390,1 milioni del comparto plurivalente, oltre spese varie. Secondo i due club, l’investimento sull’intera area genererà un’attivazione economica complessiva di circa 4,6 miliardi di euro e non riguarderà solo l’area della Grande funzione urbana di San Siro, ma anche il quartiere popolare che lambisce lo stadio.