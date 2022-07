Nuovo stadio, Tuttosport: "Comitati promotori furibondi per le decisioni del Comune"

MilanNews.it

In merito al nuovo stadio di Milan e Inter, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Comitati promotori furiondi per le decisioni del Comune". Non si placano le polemiche intorno al nuovo San Siro: non è stata presa bene la decisione del Comune di Milano che ha detto no ai due referendum contro il nuovo impianto dei due club milanesi.