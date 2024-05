O Jogo: "L'Al Hilal all'attacco di Rafa Leao. Pronta offerta irrinunciabile"

Questa mattina O Jogo, uno dei principali quotidiani sportivi portoghesi, apre con una notizia bomba che interessa da vicino il Milan e nello specifico il numero 10 rossonero Rafael Leao. Secondo quanto riportato dal quotidiano, sulle tracce del talento portoghese del Diavolo ci sarebbero i sauditi dell'Al-Hilal, pronti a fare follie per il calciatore milanista. Nella sua prima pagina odierna, O Jogo titola così senza lasciar spazio a interpretazioni: "L'Al Hilal all'attacco di Rafa Leao".

Secondo quanto si legge nell'occhiello del titolo: "Il club saudita vuole costruire una squadra capace di vincere il Mondiale per Club". La competizione Fifa si giocherà alla fine della prossima stagione, tra un anno, per la prima volta con la formula classica del Mondiale per nazionali. Poi si legge ancora: "L'attaccante del Milan ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro". Una cifra che non spaventa gli arabi, anzi O Jogo ribadisce: "Gli arabi si faranno avanti con una proposta irrinunciabile".