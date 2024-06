Oggi il primo rossonero di Euro 2024, Tuttosport: "Okafor, bomber che entra e segna"

Con la gara inaugurale di ieri sera tra Germania e Scozia, stravinta dai padroni di casa con il risultato di 5-1, si sono aperti gli Europei 2024 in terra tedesca. Oggi ci sarà la prima giornata completa con tre gare che si susseguiranno nel corso della giornata: l'ultima sarà quella dell'Italia, impegnata contro l'Albania questa sera alle ore 21. Qualche ora prima, alle 15, sarà il turno del primo calciatore rossonero impegnato in questi Europei. Si tratta dell'attaccante svizzero Noah Okafor che sfiderà l'Ungheria.

Questa mattina Tuttosport ha presentato la sfida proprio a partire dal calciatore del Milan e numero 9 della nazionale elvetica, titolando: "Okafor, il bomber che entra e segna spaventa Rossi". La nazionale magiara è allenata dall'italiano Marco Rossi che è un'istituzione in Ungheria: il rossonero proverà a farlo piangere. Nel sottotitolo si legge: "Il milanista parte dalla panchina come con Pioli: e come con Pioli vuole sfruttare subito l'occasione". Effettivamente lo svizzero quest'anno con il Milan ha trovato diversi gol entrando a gara in corso (5) e anche oggi vuole ripetersi: in Europa solo Trossard ha fatto più gol partendo dalla panchina.