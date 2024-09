Oggi incontro con la Sovrintendente per San Siro. Repubblica: "Bagarre in Consiglio comunale"

vedi letture

Il dibattito su San Siro ha mandato in tilt il Consiglio comunale. Tutto è cominciato venerdì scorso quando il sindaco Sala, reduce dall'ennesimo incontro con Milan e Inter, ha annunciato che i due club non erano interessati alla ristrutturazione dell'impianto proposta dal Comune e su cui aveva lavorato WeBuild: il primo cittadino aveva anche fatto capire che rossoneri e nerazzurri potessero essere interessati a ritirare fuori il vecchio progetto originario, ovvero quello di demolire San Siro e costruire un nuovo stadio nella stessa area. Il problema di questa ipotesi è il vincolo artistico e culturale.

Proprio per questo motivo oggi, come riporta Repubblica, è in programma un nuovo vertice in Comune tra Sala, i Club ed Emanuela Carpani, sovrintendente che dovrà dare il suo parere in merito al vincolo. Intanto in Consiglio è scoppiato il caos: "Bagarre e richieste per avere un dibattito in Consiglio comunale". Il centrodestra ha occupato l'aula per chiedere al sindaco di esprimersi in aula sul futuro dello stadio, in alto un cartellone: "Milano nel pallone. Anni dopo anni e siamo di nuovo al punto di partenza. Ora chi pagherà per questa deficienza?".