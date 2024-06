Oggi tocca a Fonseca, Tuttosport: "Quando il giorno di Zirkzee?"

Come si sa già da qualche giorno, oggi sarà il momento dell'annuncio ufficiale di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese verrà ufficializzato come erede di Stefano Pioli e si legherà al club per due anni con opzione sul terzo. Intanto, però, procedono anche le trattative per il nuovo centravanti con il nome di Joshua Zirkzee che rimane in primissimo piano in via Aldo Rossi. Questa mattina Tuttosport, non casualmente, titola così: "Milan, il giorno di Fonseca. Quando quello di Zirkzee?".

Nell'occhiello si introduce l'evento di oggi presieduto da Zlatan: "Oggi toccherà a Ibrahimovic ufficializzare l'ingaggio del nuovo allenatore: firmato un accordo triennale da circa tre milioni a stagione". Poi nel sottotitolo si affronta la questione nuovo numero 9 così: "Il club ha il sì del bomber ed è pronto a pagare la clausola, resta il nodo commissioni: Joorabchian chiede 15 milioni, i rossoneri sono saliti a 8". Secondo quanto viene aggiunto il Milan sarebbe pronto a investire tutto il budget di mercato sull'olandese. Zirkzee, tra l'altro, è stato convocato per gli Europei in extremis dopo il forfait di Brobbey: era in vacanza in Florida.