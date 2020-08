Samu Castillejo è stato il migliore in campo contro il Cagliari secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7 per lo spagnolo, che prima serve Ibra per il gol del raddoppio e poi si mette in proprio fissando il risultato sul 3-0. Benissimo anche Leao, Calabria e Gabbia (7 anche loro), così Donnarumma, Kjaer, Theo Hernandez, Bennacer, Kessié e Ibrahimovic (voto 6.5). Sufficienza piena per tutti gli altri.