Pagelle Gazzetta - Kessie migliore in campo, Theo svogliato

La Gazzetta dello Sport premia Kessie con un 7 in pagella dopo la prestazione offerta contro la Salernitana. L’ivoriano è il migliore in campo secondo la rosea, davanti al compagno di squadra Saelemaekers, autore del secondo gol rossonero (7 anche per il belga). Voto 6.5 per Florenzi, Leao, Krunic, Bennacer e Messias, sufficienza piena per il resto della squadra. Tranne che per Theo Hernandez (5.5), l’unico giocatore del Milan a finire dietro la lavagna. Il francese, osserva la Gazzetta, è svogliato e gioca un match non all’altezza della sua forza.