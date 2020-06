Pagelle Tuttosport - Calha è ovunque, Gabbia insicuro

Calhanoglu è stato il migliore in campo contro il Lecce secondo Tuttosport. Voto 7.5 per il dieci rossonero, che "non dà punti di riferimento ai difensori del Lecce" e crea i presupposti per tre dei quattro gol messi a segno del Milan. Benissimo anche Castillejo e Bonaventura (7 per entrambi), così come Kjaer, Kessié, Bennacer, Rebic e Leao (6.5 per loro). Sufficienza piena per Donnarumma, Romagnoli e Theo Hernandez, mentre Conti ("poco presente") si becca un voto negativo (5.5). Ma il peggiore è Gabbia (5), che "provoca il rigore su Babacar e da lì in avanti perde sicurezza".