Per la Gazzetta "nessuno è al sicuro". La rosea: "Theo e Maignan occhio al Bayern. E Leao che fa?"

Con i discorsi di un nuovo allenatore del Milan divenuti ormai all'ordine del giorno, dopo l'eliminazione dall'Europa League di giovedì per mano della Roma, è chiaro che il futuro rossonero appare incerto al momento. Dunque anche in base a chi sarà l'allenatore potrebbero esserci cambiamenti anche e soprattutto per quanto riguarda le nuove strategie di mercato rossonere. Nello specifico la Gazzetta dello Sport, parlando delle possibili trattative in uscita, ha commentato così questa mattina in edicola: "Nessuno è al sicuro".

Il riferimento è specialmente per i top player del Milan che potrebbero salutare nel corso dell'estate. La rosea continua: "Theo e Maignan occhio al Bayern. E Leao ora che fa?". Nel sottotitolo viene aggiunto: "I tedeschi preparano l'assalto ai due francesi in scadenza nel 2026. Rafa è legato al club, ma il Psg...". Partendo dal portoghese, era ed è un punto fermo del Milan di Pioli: con un nuovo allenatore le cose potrebbero cambiare. Con Mbappè che andrà al Real, però, le sirene di Parigi potrebbero farsi irrinunciabili. I rinnovi di Theo e Maignan, invece, sono in una fase di stallo e potrebbe approfittarne il Bayern Monaco.