Per un Vos che entra c'è un Bennacer che esce. La Gazzetta: "C'è l'offerta araba"

I lavori a centrocampo potrebbero non finire qui, anzi. Paulo Fonseca potrebbe richiedere ancora un po' di tempo per costruire la nuova mediana del Milan, nella quale Youssouf Fofana avrà un ruolo di riferimento: proteggere la difesa troppo fragile nella passata stagione, dettare i tempi di gioco e recuperare palloni dal primo al novantesimo minuto.

Nel corso delle passate stagioni questo compito era assegnato ad Ismael Bennacer, che con il rischio di vedere sempre meno il campo, starebbe seriamente valutando la possibilità di lasciare il Milan in questo calciomercato. Dal canto suo, scrive La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe aperto a questa soluzione per evitare di trattenere in rosa un calciatore scontento, con la Saudi Pro League che avrebbe immediatamente drizzato le orecchie dopo le avance dell'algerino degli scorsi giorni.

Stando a quanto riportato da la rosea, infatti, diversi club sauditi avrebbero chiesto informazioni per Ismael Bennacer, nel cui contratto ci sarebbe una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che a quanto pare sarebbe ritenuta troppo alta anche per il ricchissimo mercato arabo. Pur di sfoltire la rosa, comunque, il Milan potrebbe concedere uno sconto, senza però svendere, anche perché Bennacer resta un calciatore di primo piano, campione d'Italia e d'Africa ancora piuttosto giovane, visto i suoi 26 anni d'età.