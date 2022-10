Primavera 1, Tuttosport: "Blitz di Milan e Frosinone"

"Blitz di Milan e Frosinone", titola così Tuttosport sul successo del Milan Primavera in casa dell'Udinese. I rossoneri, che arrivavano da un'ottima vittoria in Youth League contro il Chelsea, hanno accusato un po' di stanchezza. La squadra di Abate è andata in vantaggio per ben due volte, ma i bianconeri hanno pareggiato entrambe le volte i conti. Solo un errore nel finale del portiere dell'Udinese, Di Bartolo, ha permesso al Milan di portare a casa altri tre punti nel segno di Chaka Traore, alla sua prima tripletta con la maglia rossonera.