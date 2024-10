QS: "Calabria ko. Stop muscolare per il capitano rossonero"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così sul Milan: "Calabria ko. Stop muscolare per il capitano rossonero". Ieri in allenamento, il terzino milanista è stato costretto a fermarsi ancora volta per un problema muscolare al polpaccio sinistro. Gli esami strumentali a cui si sottoporrà in queste ore diranno qualcosa in più sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero. Calabria non sarà quindi a disposizione di Fonseca per la sfida di domani sera sul campo della Fiorentina.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: Domenica 06 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Artemio Franchi, Firenze

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it