QS: "Ibra fa melina: 'Ritorno al Milan? Vediamo...'"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Ibra fa melina: 'Ritorno al Milan? Vediamo...'". Lo svedese resta vago sul suo futuro in rossonero: "Stiamo parlando...". Gerry Cardinale è in pressing da tempo sull'ex attaccante per riportarlo nel club di via Aldo Rossi, ma lui per ora prende tempo.