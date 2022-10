QS: "Il Milan ha fretta di dimenticare il Chelsea"

MilanNews.it

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Il Milan ha fretta di dimenticare il Chelsea". I rossoneri vogliono cancellare in fretta la delusione per la sconfitta contro gli inglesi, partita pesantemente condizionato dal rigore inesistente concesso ai Blues. Come ha detto anche Tonali dopo la sfida, il Diavolo deve trasformare la rabbia in energia positiva in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League.