© foto di DANIELE MASCOLO

Per la gara delle 18 contro la Fiorentina, il Milan può tornare a contare su Theo Hernandez e Olivier Giroud, reduci entrambi dalla squalifica scontata contro la Cremonese. Una buona notizia per Mister Pioli. Il QS titola nelle pagine dedicate ai rossoneri: "l Milan si aggrappa ai big per restare in scia".