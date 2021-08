C'è spazio anche per il mercato rossonero sulla prima pagina dell'edizione odierna del QS, che titola in taglio laterale: "Milan-Pellegri, ora si può. Un talento a lezione da Ibra". Per quanto riguarda il campionato, i rossoneri saranno di scena lunedì sera a Marassi: "Senza Kessie contro la Samp - scrive il Quotidiano Sportivo - Pioli studia le alternative".