QS: "Milan senza Theo contro la Lazio. Pioli: 'So cosa fare'"

"Milan senza Theo contro la Lazio. Pioli: 'So cosa fare'": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito all'assenza di stasera del terzino francese che non è stato convocato per un affaticamente muscolare. I rossoneri non stanno attraversando un periodo semplici e sono reduci dalla pesante sconfitta in Supercoppa, ma il tecnico milanista ha spiegato ieri in conferenza di aver capito i problemi della sua squadra e di poterli risolvere.