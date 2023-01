QS: "Pioli cerca il suo Milan e ritrova Tonali e Kjaer"

MilanNews.it

"Pioli cerca il suo Milan e ritrova Tonali e Kjaer": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo. L'inizio di 2023 del Diavolo non è stato positivo e mercoledì i rossoneri si giocheranno il primo trofeo stagionale, vale a dire la Supercoppa italiana contro l'Inter. Per questo match, ci sarà certamente il ritorno in campo dal primo minuto di Sandro Tonali e chissà che non possa trovare spazio in difesa anche Simon Kjaer.