"Pioli ritrova Mihajlovic: al Dall'Ara la sfida tra allenatori": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo. Nel match di domani sera tra rossoblu e rossoneri c'è grande attesa non solo per le tante sfide in campo, ma anche per il confronto tra i due tecnici che vogliono entrambi proseguire il loro campionato con una vittoria.