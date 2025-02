Quattro punte sì o no? Il dubbio di Conceiçao verso il Feyenoord. L'alternativa è Terracciano dal 1' al posto di uno tra Leao e Felix

In vista della sfida di domani sera in casa del Feyenoord valida per l'andata dei playoff di Champions League, Sergio Conceiçao, che dovrà fare a meno di ben otto giocatori (non ci saranno lo squalificato Musah, gli infortunati Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek, oltre a quei giocatori che non sono in lista UEFA, vale a dire Jimenez, Sottil, Bondo e Jovic), sta valutando con attenzione la possibilità di mettere in campo dal primo minuto quattro punte, cioè Pulisic, Joao Felix, Gimenez e Leao. L'alternativa è l'inserimento dall'inizio di Filippo Terracciano al posto di uno dei due portoghesi. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Queste le partite di andata dei playoff di Champions League:

martedì 11 febbraio, ore 18.45 – Brest-PSG

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Juventus-PSV Eindhoven

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Manchester City-Real Madrid

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

mercoledì 12 febbraio, ore 18.45 – Club Brugge-Atalanta

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Benfica

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Celtic-Bayern Monaco

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Feyenoord-Milan