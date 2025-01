Questa sera la finale di Supercoppa. Tuttosport: "Inzaghi, tutto su Lautaro. Conceiçao scalda Leao"

Questa sera Inter e Milan si giocheranno il primo trofeo della stagione: la Supercoppa Italiana. La formazione di Simone Inzaghi, considerando come arriva a questa finale, è tra le due la favorita, ma Sergio Conceiçao ha intenzione di schierare in campo una squadra verticale, aggressiva e che darà il massimo per ottenere il suo obiettivo.

Sia da una parte che dall'altra ci saranno diverse assenze importanti, come ad esempio quella di Marcus Thuram per l'Inter, che non verrà rischiato dopo il problema al flessore rimediato in semifinale contro l'Atalanta. A fronte di questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Inzaghi, tutto su Lautaro. Conceiçao scalda Leao", che sarebbe potuto essere l'altro grande assente della partita, ma quantomeno il numero 10 del Milan andrà in panchina con l'auspicio che i pochi minuti che gli verranno concessi saranno necessari per fargli decidere questa finale.